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    Suriye'de Esad rejiminden karne ile ekmek dağıtımı

    Suriye'de Esad rejiminden karne ile ekmek dağıtımı

    Rejim yönetimi altında yaşayan halk, geçimini zor şartlarda sağlıyor. Ekmek, tüp gibi temel ihtiyaçlar, karneyle temin edilebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:23
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    Esad rejimi, sivilleri hedef aldığı saldırılarında binlerce masumu katletmekle kalmadı, ülkede büyük hasara yol açtı.

    Bombardımanlar sonucunda harabeye dönen ülkede halk, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

    SURİYE'DE KARNEYLE SATIŞ YAPILIYOR

    Rejim, karne ile ekmek ve tüp dağıtımına başladı. Ancak uygulamadaki aksaklıklar, tepkileri beraberinde getirdi. Lazkiye'de halk, karnelerde haksızlık yapıldığı gerekçesiyle protesto başlattı.

    HALK GECİKMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

    Birkaç gün önce Lazkiye'ye bağlı Derin köyünde, cihazdaki arıza nedeniyle vatandaşlar uzun saatler beklemek zorunda kaldı. Fırınların ekmek satışı gecikirken, cihazdaki arıza nedeniyle tepkiler arttı.

    KAYIT YAPTIRMAYANA EKMEK YOK

    Öte yandan, rejim yönetimi altındaki ilgili satış noktalarında kayıt yaptırmayan kişilere ekmek satışı yapılmıyor.

    Suriye de Esad rejiminden karne ile ekmek dağıtımı #1

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