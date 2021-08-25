Suriye'de Esad rejiminden karne ile ekmek dağıtımı

Suriye'de Esad rejiminden karne ile ekmek dağıtımı

Rejim yönetimi altında yaşayan halk, geçimini zor şartlarda sağlıyor. Ekmek, tüp gibi temel ihtiyaçlar, karneyle temin edilebiliyor.

Esad rejimi, sivilleri hedef aldığı saldırılarında binlerce masumu katletmekle kalmadı, ülkede büyük hasara yol açtı.

Bombardımanlar sonucunda harabeye dönen ülkede halk, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

SURİYE'DE KARNEYLE SATIŞ YAPILIYOR

Rejim, karne ile ekmek ve tüp dağıtımına başladı. Ancak uygulamadaki aksaklıklar, tepkileri beraberinde getirdi. Lazkiye'de halk, karnelerde haksızlık yapıldığı gerekçesiyle protesto başlattı.

HALK GECİKMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Birkaç gün önce Lazkiye'ye bağlı Derin köyünde, cihazdaki arıza nedeniyle vatandaşlar uzun saatler beklemek zorunda kaldı. Fırınların ekmek satışı gecikirken, cihazdaki arıza nedeniyle tepkiler arttı.

KAYIT YAPTIRMAYANA EKMEK YOK

Öte yandan, rejim yönetimi altındaki ilgili satış noktalarında kayıt yaptırmayan kişilere ekmek satışı yapılmıyor.