Suriye'de Esad rejimine 4 milyon fazladan oy çıktı

Baskı ve zulüm ortamının hüküm sürdüğü Suriye'de rejim, hileli bir seçime imza attı.

Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayan Esad rejimi, göstermelik seçim gerçekleştirdi.

26 Mayıs'taki sözde devlet başkanlığı seçimini, rejimin lideri Esad'ın kazandığı ilan edildi.

REJİMİN HİLELİ SEÇİMİ

Halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğu iddia edilirken Esad, oyların yüzde 95,1'ini aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seçimlerin hilelere sahne olduğu, sandık görevlilerinin vatandaşların yerine oy kullandığı görülürken, Esad'a fazladan oy verildiği ortaya çıktı.

ESAD'A FAZLADAN OY ÇIKTI

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusun söz konusu olduğu vurgulandı.

Ancak uluslararası toplumun tepkisini çeken sözde seçimlerde, bu bölgelerden Esad'a 13 milyon civarında oy verildiği kaydedildi.

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SÖZDE SEÇİME ULUSLARARASI TEPKİLER

Türkiye, Esad rejiminin tek taraflı olarak kendi kontrolündeki bölgelerde düzenlediği sözde seçime tepki gösteren ülkelerin başında geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde seçim günü yapılan açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

"ÖZGÜR VE ADİL DEĞİL"

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere de 25 Mayıs'ta ortak yazılı açılamayla Esed'in göstermelik seçimine karşı çıktı. Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak." değerlendirmesi yer almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'de dün yaptığı açıklamada, Suriye'de seçimlerin gerçek bir siyasi süreç çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca yapılması gerektiğini belirtmişti.

BM KARARLARI HİÇE SAYILDI

Esad rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler, BMGK kararlarını da hiçe sayıyor.

BMGK'nın, aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda, "Cenevre süreci" olarak adlandırılan görüşmelerin gündemi ve yol haritası belirlendi. Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapımı, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor.

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Ancak rejim, geçiş yönetimi kurulmasına yanaşmazken Anayasa Komitesi çalışmalarının başlamasına da yıllardır engel çıkartıyor.

2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki Suriye'de, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre 6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, 6 milyon 702 bin kişi ise ülke içinde yerinden edildi.