Suriye'de Esad'ın posterleri ayaklar altında

İHA
Suriye'de 13 yıllık iç savaş sonrası halk, Esad rejiminin izlerini silmeye çalışıyor.
Yıllarca zulüm gören ve rejim esaretinde yaşayan Suriye halkı, şimdi Esad'ın posterlerini ayaklar altına alıyor.
FOTOĞRAFLARI ÇÖPLERE ATILDI
Başkent Şam'ın merkezinde Esad'ın fotoğrafları çöplere atılırken, posterler de yerlere savruldu.
REJİMİN SEMBOLLERİ ORTADAN KALDIRILIYOR
Yıllarca korku ve baskı altında yaşayan Suriyeliler, rejimin sembollerini tek tek ortadan kaldırıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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