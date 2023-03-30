İHA

Suriye’de etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli sonucu bazı evlerin çatıları uçtu, bazılarının ise duvarları yıkıldı.

Birkaç araç, binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar aldı.

4 kişi hayatını kaybetti

Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2’si çocuk toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına limanları da etkiledi.

Suriye’nin Akdeniz'deki tüm limanlarda trafik askıya alındı.

Çadırlar kullanılamaz halde

İç savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı ülkenin kuzeyindeki çadır kentler de fırtınadan nasibini aldı.

Çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.

Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü
Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü
Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü