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- Suriye’de İdlib kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu
Suriye’de İdlib kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu
İdlib’in güney kırsalına yapılan topçu saldırılarında, 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- İHA
- 20.06.2021 - 16:47
- Güncelleme : 20.06.2021 - 16:56
Suriye’de Esad’ın askerleri sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Ülkenin kuzeybatısında bulunan İdlib’in güney kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu.
Bölgeye sivili savunma ekipleri sevk edildi.
EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
4 sivilin yapılan saldırılarda ağır yaralandığı belirlendi.
Bölgedeki bazı evler, kullanılmaz hale geldi.
Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Suriye’de İdlib kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu VİDEO