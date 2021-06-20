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    Suriye’de İdlib kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu

    İdlib’in güney kırsalına yapılan topçu saldırılarında, 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 16:56
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    Suriye’de İdlib kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu

    Suriye’de Esad’ın askerleri sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

    Ülkenin kuzeybatısında bulunan İdlib’in güney kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu.

    Bölgeye sivili savunma ekipleri sevk edildi.

    EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    4 sivilin yapılan saldırılarda ağır yaralandığı belirlendi.

    Bölgedeki bazı evler, kullanılmaz hale geldi.

    Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

    Suriye’de İdlib kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu VİDEO

    Suriye’de İdlib kırsalı, topçu saldırılarının hedefi oldu #1

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