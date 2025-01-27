Suriye'de normale dönüş: Evler onarılmaya başlandı

İHA

Suriye'de 8 Aralık'ta, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından normalleşme süreci başladı.

Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan yerleşim alanlarına dönüşler devam ediyor.

BİNALARIN ONARIMI BAŞLADI

Rejimin bombaladığı başkent Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarmaya başlayan Suriyeliler, yaşam alanlarını eski halline getirmek için büyük çaba sarf ediyor.

"ESAD BİZİ AÇLIKLA SINADI"

Zabadani ilçesinde yaşayan ve evi bombalanan Mahmud Musa yaptığı açıklamada, “Esad rejimi her yeri yıktı, enkaza çevirdi. Ekmeğimizi, yemeğimizi her şeyimizi aldı. Suriye'de, Zabadani'de bizi açlıkla sınadı. Bizi buradan göçe zorladı. Ama şimdi geri döndük, Allah'ın izniyle yeniden inşa edeceğiz.” dedi.