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    Suriye'de rejim, gelecek iki pazar gününü tatil ilan etti

    Yakıt krizinin yaşandığı ülkede 11 ve 18 Aralık Pazar günleri için karar alındı.
    • 06.12.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 13:38
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    Suriye'de rejim, gelecek iki pazar gününü tatil ilan etti

    Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi derinleşiyor.

    Rejim yönetimi, kriz sonrası kamu kurumlarının çalışma günlerinde değişiklik yaptı.

    İki pazar günü tatil edildi

    Krize "petrol sevkiyatlarındaki gecikme" ve "rejime uygulanan ekonomik yaptırımların" yol açtığını savunan rejim hükümeti, kamuda 11 ve 18 Aralık Pazar günlerinin tatil edileceğini açıkladı.

    Suriye'de yakıt krizi

    Suriye genelinde kamuda cuma ve cumartesi günleri haftalık tatil kabul ediliyor.

    Esad rejimi kontrolündeki bölgelerde son yıllarda sık sık yakıt krizi yaşanırken, havaların soğumasıyla bu kriz daha da derinleşti.

    Petrol kaynaklarının çoğu terör örgütünün işgali altında

    Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını terör örgütü PKK/YPG işgal ederken, ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

    AA'nın haberine göre, rejim, yakıt ihtiyacının bir kısmını İran üzerinden, bir kısmını da PKK/YPG'yle yürüttüğü petrol ticareti üzerinden karşılamaya çalışıyor.

    Suriye de rejim, gelecek iki pazar gününü tatil ilan etti #1


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