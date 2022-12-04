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    Suriye'de rejim karşıtları valilik binasını bastı

    Suriye'de rejim karşıtları, kötüleşen ekonomik şartları protesto etmek için As-Suwayda valilik binasına baskın düzenleyerek, rejim güçleri ile çatıştı.
    • 04.12.2022 - 16:25
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    Suriye'de rejim karşıtları valilik binasını bastı

    Suriye'de rejim karşıtları As-Suwayda valilik binasını bastı. Kötüleşen ekonomik şartları protesto ederek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın istifasını talep eden 200'den fazla gösterici, bina çevresinde toplanarak slogan attı.

    Binanın bazı noktalarını ateşe veren göstericiler, asılı olan Esad posterini yırttı.

    Göstericilere sert müdahale: Gerçek mermi kullanıldı

    Göstericilere sert müdahalede bulunan rejim güçleri ise gerçek mermi kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

    Öte yandan, İHA'nın haberine göre yerel kaynaklar valinin içeride olmadığını ve binanın önceden boşaltıldığını aktardı.

    Suriye de rejim karşıtları valilik binasını bastı #1

    Suriye de rejim karşıtları valilik binasını bastı #2

    Suriye de rejim karşıtları valilik binasını bastı #3


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