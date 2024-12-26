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İHA

Yıllardır Beşar Esad yönetimi altında insanlık dışı zulümlerin yaşandığı Suriye, 8 Aralık tarihinde kanlı ellerden sıyrıldı.

Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından yönetimi ele alan muhalifler, Baas rejiminden kalan yapılarda arama çalışmalarını sürdüyor.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan rejimin kanlı izlerine bir kez daha rastlandı.

TOPLU KADIN MEZARLARI BULUNDU

Başkent Şam'ın kırsalındaki El Zeynebiye bölgesinde sadece kadınların bulunduğu bir toplu mezar keşfedildi.

Toplu mezarlara giden Suriyeliler, kazılan çukurlarda tanıdık bir eşya ya da elbise parçası bulmaya çalışıyor.

"ESAD'I İDAM EDECEĞİZ"

Esad'ın neden olduğu vahşeti yerinde görmeye gelen Abdelaziz Jawad, "Cesetleri üst üste buraya koymuşlar. Burası çok derin. Bunun gibi çok toplu mezar var. Cesetleri buraya getirip içerisine atıyorlar. Esad ve askerleri suçlu. Onlar mafya, domuz. Bu kadın elbisesi, ey Araplar bakın, Esad suçlarına bakın.

Bu çukura sadece kadınları atmışlar. Bu kan kadın kanı. Bu mezarlık yeni yapılmış. Esad düşmeden önce herkesi buraya getirip kurşuna dizmiş. Biz Esad'ı istiyoruz, onu idam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNİN CESEDİNİ ARIYOR

Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki kardeşinden 10 yıldır haber alamayan ve toplu mezarların olduğu bölgeye gelerek kardeşinin cesedini bulmaya çalışan Suriyeli kadın ise, "Sednaya'da toplam 4 defa ziyaret ettim. 2014 yılından sonra bizi görüştürmediler. Bir daha görüşemedik" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"ŞEHİTLER DEĞİL, ESAD TERÖRİST"

Sednaya Hapishanesi'nde öldürülen insanların buraya gömüldüğünü söyleyen Zaid Firas, "Sednaya Hapishanesi'nde kardeşimi ziyaret etmeye gittim. İki araçla toplam 400 kişiyi getirip buraya gömdüler. Kendi gözlerimle gördüm. Şehitler terörist değil, Esad terörist. Elimdeki insan kemiği” diyerek elindeki kemiği toprağa gömdü.

Toplu mezarlara toplam kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmiyor.