Suriye'de savaşın izleri sanatla silinmeye çalışılıyor

İdlib yakınlarında bir grafiti sanatçısı, bombardımanlar sonucunda enkaz hale dönüşen kentin yıkık duvarlarını renklendirerek, acıların izlerini silmeye çalışıyor.

Suriye'nin İdlib kendti yakınlarında yaşan grafiti (duvar yazısı) sanatçısı Aziz Asmar, savaşın izlerini sanatla silmeye çalışıyor.

Bütün Suriyeliler gibi savaşın etkisinden çıkamayan Suriyeli genç sanatçı, İdlib’e bağlı Zawiya Dağı köyünde yaşıyor. İçinde bulunduğu savaşın izlerini sanatla silmeye çalıştığını belirten Asmar, çoğu akrabasını kaybettikten sonra yaşadığı acıları resim yoluyla aktarmak istiyor.

RESİMLERLE HAYATA TUTUNUYOR

Yaşadıkları savaşa ve saldırılara rağmen köyünü çok sevdiği için oradan ayrılmayan genç sanatçı, başka bir yere gitmek istemiyor ve molozlar üzerine çizdiği resimlerle hayata tutunuyor.

"BU KÖYE HAYAT VE UMUT GELECEK"

Asmar, “Esad ve Rus saldırılarının sonucu molozlara resim çiziyoruz. Burada gördüğünüz gibi Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bir saldırıda bu bina büyük bir hasar gördü. Duvara bu köydeki en meşhur ağacı ve insan gölgesini çizdim. Bu ağaç ve insanların gölgeleri bu köye yeni bir hayat ve umut getirecek” ifadelerini kullandı.













