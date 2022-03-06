Esad ile yan yana fotoğrafı ortaya çıkan Krasnoyartsev, Ukrayna'da uçağı düşürüldükten sonra sağ ele geçirildi. Rus pilotun, Ukrayna askerleri tarafından sorgulandığı anlar paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında Rus uçakları, hava saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Saldırılar sırasında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 tipi uçak, Ukrayna askerleri tarafından Çernihiv yakınlarında düşürüldü.

YAKALANAN PİLOTUN SURİYE GEÇMİŞİ

Uçağın pilotlarından biri yaşamını yitirirken, diğer pilot ise kendini fırlattı ve sağ olarak ele geçirildi. Canlı yakalanan ve Binbaşı Krasnoyartsev olduğu belirtilen pilotun, Esad rejiminin saldırıları doğrultusunda uçağıyla geçmişte Suriye'de sivilleri hedef aldığı ortaya çıktı.

ESAD İLE YAN YANA POZ

Telegraph'ın aktardığına göre, Krasnoyartsev, daha önce Hmeymim Hava Üssü'nde Esad ile yan yana poz verdi.

Ukrayna askerleri tarafından sorgulanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Rus pilota "Huzur dolu bir şehri bombaladığını biliyor muydun?" diye soruldu. Krasnoyartsev, "Bize hiçbir şey söylenmiyor." yanıtını verdi.

Suriye'de sivilleri bombalayan Rus pilotun Ukrayna'da yakalandığı anlar

PİLOTU SORGULADILAR

Daha sonra Çernihiv'e kaç bombalı saldırı düzenlediği sorulan Krasnoyartsev, "Çernihiv'de ilk. Ondan önce sınır boyunca uçtuk." dedi.

Başkent Kiev'in kuzeyinde bulunan 285 bin nüfuslu bir şehir olan Çernihiv'de son birkaç gün içinde Rus bombardıman uçakları tarafından en az 47 sivilin öldürüldüğü belirtiliyor.

"İNTİKAM ALINDI"

Halep'teki saldırılardan kaçan 27 yaşındaki Hussein Akoush, "Rus savaş uçakları aile üyelerimi öldürdü. Ukraynalılar Suriyelilerin intikamını aldı." dedi.

Sosyal medyada yapılan diğer paylaşımlarda da Rus pilotun Suriye'de saldırılara katıldığı ve Ukrayna'da canlı yakalandığı kaydedildi.



