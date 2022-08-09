Suriye'de turizmi gurbetçiler hareketlendirdi

Savaşta ülkesini terk eden Suriyeliler, yaz tatillerinde ülkelerine giderek turizmi canlandırıyor. Lazkiye gibi Akdeniz'e kıyısı olan şehirlerde plajlar dolarken Şam geceleri de hareketli geçiyor.

Arap baharıyla iç savaşa sürüklenen Suriye'de yaşanan dram dolu 11 yılın ardından çatışmalar, eskiye nazaran hissedilir derecede azaldı.

Özelikle Esad'ın hakimiyeti altındaki Şam ve Lazkiye gibi şehirlerde hayat normal seyrinden hemen hemen hiç çıkmadı.

Son dönemde ise çatışmaların azalması ile turizmde kıpırdanma söz konusu.

İç savaştan önce 2010 yılında 10 milyondan fazla Batılı turisti ağırlayan Şam yönetimi, çatışma ortamında turizm gelirlerinin tamamını kaybetti.

Suriyeli gurbetçiler ülkelerinin turizmini canlandırdı

Milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesine, daha fazlasının evinden ayrılmasına, milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan savaştan sonra turizm, Batılı turistler olmasa da canlılık belirtileri gösteriyor.

Reuters'a konuşan Turizm Bakanı Muhammed Rami Martini'nin verdiği bilgiye göre 2022 yılının ilk yarısında ülkeyi 750 bin kişi ziyaret etti.

Bu rakam 2021'de 570 bin olarak gerçekleşti. Yurt dışından ülkeyi ziyarete gelen yabancılar arasında Iraklıların ilk sırada yer aldığını belirten Martini, yaklaşık 100 bin Iraklı turistin yanı sıra, ülkeye Lübnan ve diğer bazı ülkelerden turistlerin ziyarete geldiğini asıl ziyaretçi sayısını artıran unsurun ise yurt dışında yaşayan Suriyeliler olduğunu söyledi.

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Plajlar savaşta da boş kalmadı

Diğer yandan iç savaş boyunca yabancı turist gelmese de yerli turistler, Lazkiye gibi Akdeniz'e kıyı şehirlere akın etti.

Palaj turizmi Lazkiye'de, her sezon olduğu gibi bu sezon da tam kapasite canlılığını koruyor.

Plajlarda eğlenen Suriyeliler, akşam saatlerinde restoranları dolduruyor.

Suriye yönetimi, yakın zamanda bu şehirlerdeki turizmi savaş öncesi seviyelere çıkarmak için TikTok fenomenlerini ülkeye davet edip, reklam yaptırmaya başlamıştı.

Şam geceleri

Başkent Şam'da ise hem şehrin sakinleri hem de yurt dışından gelen turistler, gündüz tarihi mekanları gezerken gece şehirdeki kulüplerde kendilerini eğlenceye bırakıyor.