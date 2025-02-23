Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlıkları sürüyor

AA

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeni süreç başladı...

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi üyeleri, başkent Şam'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek konferansın hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, "Suriye içinden ve dışından konferans katılımcılarına davetiyeler yarından itibaren gönderilmeye başlanacak, konferansın yeri ise daha sonra belirlenecek." dedi.

Dığeym, ulusal diyalog önerilerinin yalnızca birer tavsiye ya da formel belge olmayacağını belirtti.

MAĞDUR AİLELER DE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

Önerilerin, anayasa bildirgesi, ekonomik kimlik ve kurumsal reform planı için temel oluşturacağını dile getiren Dığeym, "Eleştiriler doğrultusunda programda değişiklikler yapıldı ve özellikle doğu bölgelerindeki farklı kesimlerle toplantılar düzenlenecek. Bu kapsamda mağdur aileler, yaralılar ve tutukluların yakınları da sürece dahil edilecek." diye konuştu.

Dığeym, geçiş hükümetinin ulusal diyalog sürecine doğrudan bağlı olmadığını ancak bu sürecin tamamlanmasının ardından alınan önerilerin hayata geçirilmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

30'DAN FAZLA TOPLANTIYA 4 BİN KİŞİ KATILDI

Komite üyesi Huda El Atasi de geçiş sürecinin yönetimi için anayasa bildirgesinin çıkarılması, döneme uygun ekonomik planın geliştirilmesi ve kamu sektörlerinin yeniden yapılandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Atasi, devlet kurumlarının yeniden inşasını kolaylaştırmak için güvenlik ve istikrarın artırılmasının önemine dikkati çekerek, "Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilini sağlamak amacıyla 30'dan fazla toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Suriye toplumundaki farklı bakış açılarına rağmen diyalog kültürünün ve toplumsal çeşitliliğin güç kaynağı olduğunu dile getiren Atasi, Ulusal Diyalog Konferansı’nın geçici bir etkinlik olmadığını vurguladı.

Atasi, bu sürecin ulusal sorunları sürdürülebilir yaklaşımla ele almayı hedeflediğine işaret etti.

Diyalog sürecinde adalet, anayasal yapılanma, kurumsal ve ekonomik reform, ülke bütünlüğü, kamu ve bireysel özgürlükler ile siyasal hakların temel öncelikler olduğunu belirten Atasi, "Toplantılara yaklaşık 4 bin kişi katıldı, müdahil olmak isteyen 2 bin 200’den fazla kişi dinlendi ve 700’ü aşkın yazılı katkı alındı." diye konuştu.

Atasi, tüm Suriyelileri ülkenin geleceği için bu sürece destek vermeye çağırdı.

SURİYE ULUSAL DİYALOG KONFERANSI HAZIRLIK KOMİTESİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Diyalog Konferansı için "Hazırlık Komitesi"nin kurulduğunu duyurmuştu.

2'si kadın 7 kişiden oluşan Hazırlık Komitesinde Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atasi yer alıyor.

Komite, ilk olarak 16 Şubat'ta Humus'ta toplantı düzenlemiş, ardından Suriye'nin Tartus, İdlib, Hama, Süveyda, Dera, Deyrizor ve Halep illerinde bölge temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Ayrıca Komite, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke ve Rakka illerinin temsilcileriyle başkent Şam'da oturumlar gerçekleştirmişti.