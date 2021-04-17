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    Suriye’de YPG/PKK iki sivili öldürdü

    Yaşam şartlarının zorlaştığı Rakka’da YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde sözde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dükkanlarını kapatmaya zorlanan iki esnaf vurularak öldürüldü.
    • AA
    • 17.04.2021 - 13:06
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    Suriye’de YPG/PKK iki sivili öldürdü

    Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de yaşayan halkın can güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

    Koronavirüs nedeni ile işgal ettiği bölgelerde 12 günlük sözde sokağa çıkma yasağı ilan eden YPG/PKK, esnafları dükkanlarını kapatmaya zorladı.

    Rakka ilinin doğusundaki Cudeydet Kuheyt köyünde, esnaf uygulamaya razı olmadı.

    Ekonomik koşulların zorlaştığı bölgede, uygulamayı reddeden esnaflar, YPG/PKK’lı teröristler tarafından üzerlerine ateş açılarak öldürüldü.

    ÇATIŞMA ÇIKTI

    Halk ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Salih El-Ali ve Mahir Al-Selci adlı 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

    Ayrıca, bir teröristin de öldüğü öğrenildi. Bölgede gerginlik sürüyor.

    Suriye’de YPG/PKK iki sivili öldürdü #1

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