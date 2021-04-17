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Suriye’de YPG/PKK iki sivili öldürdü

Suriye’de YPG/PKK iki sivili öldürdü

Yaşam şartlarının zorlaştığı Rakka’da YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde sözde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dükkanlarını kapatmaya zorlanan iki esnaf vurularak öldürüldü.