Suriye’de YPG/PKK örgütüne yarım milyon dolarlık vurgun

Koniko gaz tesisinin sözde örgüt sorumlusu, tüccarların YPG/PKK’ya ödedikleri ücretlerden yaklaşık yarım milyon dolar alarak kayıplara karıştı.

Suriye'de Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalında YPG/PKK işgali devam ediyor.

Örgüte yönelik darbe bu sefer kendi içinden geldi.

Bölgede bulunan gaz tesisinin sözde Koniko sorumlusu Ermeni kökenli Sofi kod adlı terörist, geçen hafta büyük bir vurguna imza attı.

Bölgedeki kuyulardan çıkarılan petrollerden satın alabilmek için tüccarların ödediği paralardan yaklaşık yarım milyon dolar çalan terörist, kayıplara karıştı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

YPG/PKK kaçan teröristi bulamayınca, yerine Kandil’den 'Mitané' kod adlı başka bir terörist atadı.

Daha önce de teröristler tarafından YPG/PKK’ya milyon dolarlık vurgunların yapıldığı öğrenildi.

KONİKO 2013’TE İŞGAL EDİLDİ

Bölgede tüccarlar, YPG/PKK’lı teröristlere para ödemeden petrol satın almıyor.

Teröristlere yaklaşık 10 bin-30 bin dolar peşinat olarak veriliyor. Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirdi.

ABD DESTEĞİ İLE PETROL YATAKLARINI İŞGAL ETTİLER

YPG/PKK işgalindeki Deyrizor ve Haseke illeri petrol ve doğalgaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip olmakla birlikte Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırırken YPG/PKK, ABD desteğiyle petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.