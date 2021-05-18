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    Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı

    Lübnan'dan İsrail'e en az 6 roket atıldı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 00:17
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 00:24
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    Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı

    İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’e Lübnan'dan en az 6 roket atıldı.

    Roketlerin Lübnan topraklarına düştüğü aktarılırken, İsrail’in Misgav Am kasabasında siren sesleri yükseldi.

    İSRAİL ROKETLERE KARŞILIK BÖLGEYİ TOPÇU ATIŞIYLA VURDU

    İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 6 roket atıldığını buna karşılık olarak roketlerin ateşlendiği ve bölgenin topçu atışıyla vurulduğunu bildirdi.

    Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.


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