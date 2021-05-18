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Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e en az 6 roket atıldı.
- İHA
- 18.05.2021 - 00:17
- Güncelleme : 18.05.2021 - 00:24
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’e Lübnan'dan en az 6 roket atıldı.
Roketlerin Lübnan topraklarına düştüğü aktarılırken, İsrail’in Misgav Am kasabasında siren sesleri yükseldi.
İSRAİL ROKETLERE KARŞILIK BÖLGEYİ TOPÇU ATIŞIYLA VURDU
İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 6 roket atıldığını buna karşılık olarak roketlerin ateşlendiği ve bölgenin topçu atışıyla vurulduğunu bildirdi.
Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.