Suriyeli askerlerin bulunduğu otobüse terör saldırısı Suriye Savunma Bakanlığı, içinde askerlerin bulunduğu bir otobüsün dün akşam terörist bir grubun saldırısına uğradığını duyurdu. Açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

DHA Bir grup terörist, dün akşam Suriye’nin Deyrizor şehrinin güneydoğusundaki ikinci istasyon yolu üzerinde bir askeri otobüsü hedef aldı. DEAŞ saldırdı Teröristlerin saldırısında çok sayıda asker öldü, onlarcası da yaralandı. İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi (SOHR), saldırıyı DEAŞ’ın gerçekleştirdiğini bildirdi. Ölenlerin sayısı 26 oldu SOHR, “23 asker öldü, on kişi yaralandı, onlarca kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Bazı askerlerin ciddi şekilde yaralanması nedeniyle ölü sayısının daha da artması bekleniyor” açıklamasını yaptı. SOHR daha sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.