İç savaş sırasında uçak saldırısında vücuduna isabet eden şarapnel ile engelli kalan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, Samsun’daki tedavisinin ardından gerekli ameliyatlar için İstanbul’a sevk edildi.

Suriye'de iç savaşta uçak saldırısı sonucu omuriliğinin zarar görmesiyle engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, yaklaşık 4 buçuk ay boyunca Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde uzmanlardan oluşturulan heyet tarafından tedavi edildi.

Merkezdeki uzmanların, yürüyebilmesi için ilerleme kaydeden Şehabi'nin tamamen sağlığına kavuşması için omurilik ve kalça ameliyatı yapılmasına karar vermesi üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Sağlık Bakanlığı, Muhammed ve annesi Um Muhammed Şehabi'yi 112 Acil Servis ambulansıyla İstanbul'daki özel hastaneye sevk etti.

“EVİMDE GİBİ KALDIM”

Sevk öncesi yaşadığı mutluluğu anlatan Muhammed Şehabi, ağrı ataklarının geçeceğine ve sağlığına kavuşacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fizik tedaviden sonra daha iyi oldum. Ameliyatlardan sonra daha iyi olacağıma inanıyorum. İnşallah ondan sonra fizik tedaviye devam edeceğim. O zaman normale dönebilirim. Ameliyattan sonra iyi olursam okula da gitmek istiyorum. Burada hastane gibi değildi, aile gibiydik. Evimde gibi kaldım, herkesten çok memnunum. Tedaviden çok fayda gördüm.”

Suriyeli Muhammed, ameliyatı için İstanbul'a sevk edildi VİDEO



“HERKES YARDIM ETTİ BİZE”

Anne Um Muhammed Şehabi de Türkiye'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyum. Allah razı olsun. Herkes yardım etti bize. Çok heyecanlıyız. İnşallah oğlumun ağrıları geçer ve sağlığına kavuşur.”

17 HAZİRAN’DA SAMSUN’A GETİRİLMİŞTİ

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde henüz 10 yaşındayken hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli olan Muhammed'in hikayesinin 10 Haziran'da duyurulmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu harekete geçmişti.

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Muhammed, İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığı’nın hasta nakil aracıyla Gaziantep'e, oradan da Sağlık Bakanlığı’nın ambulansıyla 17 Haziran'da Samsun'a getirilmişti.