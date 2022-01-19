Suriyeli mültecilerin karla kaplı bölgede yaşam mücadelesi

Etkili kar yağışının ardından çok sayıda çadır yıkıldı. Mülteciler, yardım kuruluşlarından destek istedi.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Azez ilçelerinde yoğun kar yağışı, sığınmacılar için hayatı zorlaştırıyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Azez, Bab, Afrin bölgeleri gece saatlerinde yağmaya başlayan karın etkisiyle beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ GEÇTİ

Kar kalınlığının 40 santimetre üzerine çıktığı Afrin ve Azez çevresine yerleşik kamplarda yollar kapandı.

ÇADIRLAR YIKILDI

Sığınmacı kamplarında yaşam olumsuz etkilenirken, çok sayıda çadır yıkıldı, bazı yollar kapandı.

Ellerindeki kısıtlı imkanlarla çadırlarını temizlemeye çalışan Suriyeliler, zorlu kış şartlarında yardım kuruluşlarından destek istedi.





"ÇADIRLARIMIZ ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ"

Kamp sakinlerinden Muhammed Hişam, "Kar yağışı sonrası çadırlarımız üzerimize çöktü. Gece yağmur bir anda kara dönüştü." dedi.

Yağmurun çadırlarda yaşayanlar için çok daha iyi olduğunu belirten Hişam, "Kar yoğun olunca çadırlarda çökme yaşandı. Çocuklar kadınlar uyurken çadır üzerlerine çöktü. 50 kadar çadır zarar gördü." ifadelerini kullandı.

YARDIM KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Hişam, ısınmak için plastik ve karton topladıklarını belirterek, yardım kuruluşlarının kış şartlarında kendilerine yardım etmesini istedi.

"KOMŞULARIMIZIN YANINA GEÇMEK ZORUNDA KALDIK"

Kamp sakinlerinden Vedi Yacur da "Soğuk hava şartlarından korunmak için çadırın üstüne battaniyelerle kaplamıştık kar etkisini gösterince üzerimize yıkıldı." diye konuştu.

Yacur, çocuklarıyla yıkılan çadırı düzeltmeye çalıştıklarını ancak tekrar eski haline getiremediklerini vurgulayarak, "Komşularımızın yanına geçmek zorunda kaldık. Hayırseverler kışlık yakacak yardımında bulunmuştu ama yeterli değildi. Çevreden plastik toplayarak yakacağımızı temin ediyoruz." diye konuştu.



