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    Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya geçişi yeniden gündemde

    Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya geçişi yeniden gündemde

    Yaşamlarını Avrupa'da sürdürmek isteyen mülteciler, yeni bir yolculuğa hazırlanıyor. Oluşturulması planlanan konvoylarla ilgili detaylar ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:01
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    Geçmişte Avrupa sınırlarından geçmeye çalışan mültecilerle ilgili görüntüler, dünyanın gündemine oturmuştu.

    Şimdi de benzer görüntülerin tekrar yaşanabileceği konuşuluyor.

    Türkiye'de kalan Suriyeli mültecilerin, 70 bin kişinin takip ettiği bir sosyal medya kanalı aracılığıyla yaptığı duyuruda, Avrupa'ya ulaşabilmek üzere konvoy oluşturulduğu belirtildi.

    Suriyeli mülteciler Avrupa'ya yolculuk hazırlığında

    Planların söz konusu kanal üzerinden hazırlandığı, Avrupa'ya gitmek isteyenlerin, uyku tutumları, çadırlar, can yelekleri, su, konserve ve ilk yardım malzemelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

    El Cezire'nin aktardığına göre, organizatörler, konvoyun 50 kişilik gruplara ayrılacağını söyledi.

    "10 yıldır Türkiye'deyiz, Batılı ülkeler yükü paylaşmalı"

    Telegram kanalından sorumlu yetkililerden biri tarafından yayınlanan mesajda, "10 yıldır Türkiye'deyiz, korunuyoruz, ancak Batılı ülkeler de bu yükü paylaşmalı." denildi.

    "Vakti geldiğinde ilan edeceğiz"

    Organizatörlerden kimliğinin açıklanmasını istemeyen birinin de konvoyun Avrupa'ya yolculuğunu "vakti geldiğinde" ilan edeceklerini söylediği ifade edildi.

    Suriyeli sığınmacıların Avrupa ya geçişi yeniden gündemde #1

    "Suriyeli mülteciler, ülkelerine geri gönderilmekten korkuyor"

    Haberde, "Türkiye'deki birçok Suriyeli mülteci, özellikle Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşüne ilişkin resmi açıklamalarının ardından geri gönderilmekten korkuyor.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce 1 milyon Suriyeli mülteciyi gönüllü olarak geri göndermeye hazırlandığını açıklamıştı." hatırlatması yapıldı.

    Bild: Sığınmacı girişleri rekor seviyeye ulaştı

    Almanya basınından Bild gazetesi, ülkeye sığınmacı girişlerinin rekor bir seviyeye ulaştığını yazdı.

    Geçen haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 140 artışla yaklaşık 2 bin izinsiz giriş tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Suriyeli sığınmacıların Avrupa ya geçişi yeniden gündemde #2

    Binlerce izinsiz giriş tespit edildi

    Geçtiğimiz ağustos ayında da sadece Saksonya eyaleti ile Çekya arasındaki sınır üzerinden 3 binden fazla izinsiz girişin belirlendiğine değinilerek, mültecilerin çoğunun Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılardan oluştuğuna vurgu yapıldı.

    Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar

    Şubat ve Mart 2020'de, on binlerce Suriyeli mülteci, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına yönelmiş, burada Yunan güçlerinin insanlık dışı müdahalelerine maruz kalmıştı.

    Suriyeli sığınmacıların Avrupa ya geçişi yeniden gündemde #3

    Suriyeli sığınmacıların Avrupa ya geçişi yeniden gündemde #4


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