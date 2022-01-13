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    Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde terör saldırıları

    Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde intihar bombacıları, üzerlerindeki bombayı infilak ettirerek terör saldırıları düzenledi.
    • AA
    • 13.01.2022 - 23:29
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    Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde terör saldırıları

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab ve Afrin bölgelerinde intihar bombacıları terör saldırısı gerçekleştirdi.

    Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaralandı.

    Patlamaların etkisiyle çevrede maddi hasar oluştu.

    İNİTİHAR BOMBACILARI ÖLDÜ

    Saldırıları düzenleyen 2 intihar bombacısı da öldü.

    Yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

    Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde terör saldırıları #1


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