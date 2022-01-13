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- Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde terör saldırıları
Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde terör saldırıları
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde intihar bombacıları, üzerlerindeki bombayı infilak ettirerek terör saldırıları düzenledi.
- AA
- 13.01.2022 - 23:29
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab ve Afrin bölgelerinde intihar bombacıları terör saldırısı gerçekleştirdi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaralandı.
Patlamaların etkisiyle çevrede maddi hasar oluştu.
İNİTİHAR BOMBACILARI ÖLDÜ
Saldırıları düzenleyen 2 intihar bombacısı da öldü.
Yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.