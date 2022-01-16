Suriye'nin doğusundaki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Deyrizor ilinde bulunan Ömer petrol sahasında ABD güçlerinin konuşlandığı bölgenin çevresine roketle saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunan Ömer petrol sahasında ABD güçlerinin konuşlandığı Yeşilköy bölgesinin çevresi, gece geç saatlerde roket atışlarıyla hedef alındı.

Saldırı nedeniyle Yeşilköy bölgesinin çevresinde maddi hasar meydana geldi.

ABD GÜÇLERİNDEN MİSİLLEME

Saldırının nereden yapıldığı henüz bilinmezken, kaynaklar, ABD güçlerinin roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı yaptığını bildirdi.

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

ÜSSÜN ÇEVRESİ, 10 GÜN ÖNCE DE HEDEF ALINDI

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin ilçesinden de 5 Ocak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roketle saldırı yapılmıştı. Olayın ardından ABD güçleri de topçu atışlarıyla Mayadin'i hedef almıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 4 Ocak'ta, Suriye'nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan tesise yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerini vurmuştu. Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, fırlatma mevzilerinin "Yeşilköy bölgesi yakınlarında tehlike oluşturduğu" ve meşru müdafaa amacıyla vurulduğu ifade edilmişti.