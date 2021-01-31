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    Suriye'nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi

    Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.
    • AA
    • 31.01.2021 - 16:20
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    Suriye'nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi

    Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

    Saldırıda, 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 SİVİL DE YARALANDI

    Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

    Suriye nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi #1

    Suriye nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi #2

    Suriye nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi #3

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