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- Suriye'nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi
Suriye'nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.
- AA
- 31.01.2021 - 16:20
Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Saldırıda, 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 SİVİL DE YARALANDI
Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.