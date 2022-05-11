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    Suriye'nin kuzeyinde briket evlerin inşası devam ediyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 100 bin briket ev hedefini belirlediği bölgedeki çalışmalar görüntülendi.
    • 11.05.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 11:03
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    Suriye'nin kuzeyinde briket evlerin inşası devam ediyor

    Suriye'de briket evlerin inşasına ilişkin faaliyetler aralıksız sürdürülüyor.

    Çalışmalar, uluslararası yardım kuruluşları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle devam ediyor.

    Proje kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor.

    Briket ev projesi hızla ilerliyor

    Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında briket ev projesinde hızlı bir ilerleme söz konusu.

    Briket ev projesi, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılıyor.

    Güvenli bölgelerde yeni kentler

    Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor.

    Toplu konut projeleri olarak yapılan briket evler, güvenli bölgelerde yeni kentler olarak gün yüzüne çıkacak.

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    Okul, hastane, oyun parkları ve camiler...

    AA'nın haberine göre, bu kentlerde okul, hastane, oyun parkları ve camiler de bulunacak. Ülkenin kuzeyinde inşası devam eden briket evleri objektiflere yansıdı.

    Erdoğan: Hedef en az 100 bin briket ev

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, "Hedef, en az 100 bin briket evi orada inşa etmek." demişti.

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