Suriye'nin kuzeyinde kurulan tıp fakültesi eğitime başlıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak Çobanbey bölgesinde kurulan tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun, 16 Mart Salı günü eğitime başlayacağı açıklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, 5 Şubat 2021 tarihli ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ardından 40 gün gibi kısa bir sürede Çobanbey Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu gerekli araç, gereç ve donanımları temin etmek suretiyle eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi.

16 MART'TA EĞİTİME BAŞLIYOR

Fakülte ve yüksekokula başvuran yaklaşık 800 öğrenciden ön değerlendirme neticesinde 365 öğrenciyi mülakata aldıklarını ve 12 Mart 2021 itibarıyla kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencileri ilan ettiklerini belirten Erdöl, Yunus Emre Enstitüsü tarafından, kazanan öğrencilerin Türkçe Seviye Tespit sınavlarının 15 Mart Pazartesi günü gerçekleştirileceğini ve 16 Mart Salı günü 3 ayrı seviyede Türkçe eğitimine başlanacağını aktardı.

"İLİM VE BİLİM YUVALARI GURUR KAYNAĞI OLACAK"

Eğitim neticesinde B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrencilerin kazandıkları bölümlerde eğitimine başlayacağını belirten Erdöl, şöyle devam etti:

"Suriyeli öğrencilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır. Üniversitemizin banisi 2. Abdülhamid Han'ı, açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnetle yad ederken, bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim. Biz kollarımızı açmaya, karşılıksız sevmenin adresi olmaya devam edeceğiz. Susuz coğrafyalara su kuyusu açarak susuzlukları giderdiğimiz gibi ilim ve bilim yuvaları açtıkça da susamış dimağları hapsedildikleri kuyulardan çıkaracağız."