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    Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı

    Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Sicco köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.
    • AA
    • 20.02.2021 - 22:19
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    Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı

    Azez ilçesinin Türkiye sınırındaki Sicco köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

    Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

    DÜKKANLAR VE EVLER ZARAR GÖRDÜ

    İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti, saldırıda çevredeki dükkanlar ve evler de zarar gördü.

    Emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

    Suriye nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı #1

    SALDIRIDA PKK ŞÜPHESİ

    Güvenlik güçleri, henüz üstlenenin olmadığı saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

    Türkiye sınırında yer alan Sicco köyünün çevresinde Esed rejimi ve terör örgütlerinden kaçan sivillerin yaşadığı kamplar bulunuyor.

    Suriye nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı #2

    Suriye nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı #3

    Suriye nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı #4

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