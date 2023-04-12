'Sus payı' soruşturmasında kayıptı: Melania Trump, sessizliğini bozdu ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kocası hakkında "sus payı" olarak bilinen davada kendisiyle ilgili değerlendirme yapılırken "temkinli olunması" çağrısında bulundu.

AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemekle suçlandı.

18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca suçlanan Trump, 4 Nisan'da Manhattan Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, "sus payı" soruşturmasıyla ilgili hakkındaki iddiaları da reddetti.

Melania Trump'tan açıklama

2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, ülke tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın takip ettiği yargılama sırasında Melania Trump ise ortalarda hiç gözükmedi.

Bu da belli kesimlerce tepki topladı, farklı yorumlandı.

"Temkinli olun, iyi değerlendirin"

Ve herkesin merak ettiği o isimden beklenen açıklama geldi.

Eşi hakkındaki suçlamalar ve davaya ilişkin sessizliğini bozan Melania Trump, ofisinden bir açıklama yayınlattı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, “Son birkaç hafta basın kuruluşları kişisel meselelerde eski First Lady'nin duruşuna dair bazı tahminlerde bulundular. Bu metinlerde isimsiz kaynaklar yazarların iddialarını aktardı. Okuyuculara First Lady'ye dair şeylerin doğru olup olmadığına karar verirken temkinli olmaları ve iyi değerlendirmelerini istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.