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    Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

    İşgal güçlerinden geri alınan şehirde, yıllar sonra bir ilk yaşandı.
    • AA
    • 13.05.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 11:16
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    Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

    Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bayram namazı eda edildi.

    Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli'nin kıldırdığı namazda koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı.

    29 YIL SONRA BİR İLK

    Şuşa'da 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

    Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

    Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

    Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı ViDEO

    Şuşa da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı #1

    Şuşa da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı #2

    Şuşa da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı #3

    Şuşa da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı #4

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