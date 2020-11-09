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    Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı

    Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı

    28 yıldır Ermeni işgali altında olan Şuşa'yı kurtaran Azerbaycan ordusu, kentte bulunan bir binanın tepesine Azerbaycan bayrağı dikti.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.11.2020 - 16:05
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:42
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    İşgal altındaki topraklarını geri almak isteyen Azerbaycan ordusu, dün yeni bir zafere imza atmıştı.

    Ermenistan ordusuna ağır kayıplar yaşatan Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip olan Şuşa kentinde kontrol sağlamıştı.

    ŞUŞA'DA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

    Şuşa'nın 28 yılın ardından işgalden kurtarılması da tüm Azerbaycanlılar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmıştı.

    Bugün bölgeye giden ordu ise kentte bulunan bir binanın tepesinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

    Azerbaycan Ordusu Şuşa'dan görüntüler paylaştı- İZLE

    Şuşa da Azerbaycan bayrağı dalgalandı #1

    Şuşa da Azerbaycan bayrağı dalgalandı #2

    Şuşa da Azerbaycan bayrağı dalgalandı #3

    Şuşa da Azerbaycan bayrağı dalgalandı #4

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