Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı

28 yıldır Ermeni işgali altında olan Şuşa'yı kurtaran Azerbaycan ordusu, kentte bulunan bir binanın tepesine Azerbaycan bayrağı dikti.

İşgal altındaki topraklarını geri almak isteyen Azerbaycan ordusu, dün yeni bir zafere imza atmıştı.

Ermenistan ordusuna ağır kayıplar yaşatan Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip olan Şuşa kentinde kontrol sağlamıştı.

ŞUŞA'DA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

Şuşa'nın 28 yılın ardından işgalden kurtarılması da tüm Azerbaycanlılar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmıştı.

Bugün bölgeye giden ordu ise kentte bulunan bir binanın tepesinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

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