Suudi Arabistan, 43. Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı

Zirve sırasında Veliaht Prens Selman'ın, Bahreyn Kralı'nı samimi bir şekilde karşılaması objektiflere yansıdı.

43. Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi, Suudi Arabistan'da düzenlendi.

Başkent Riyad'taki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi, zirveye ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, konferans salonuna gelen liderleri tek tek karşıladı ve ayaküstü bir süre sohbet etti.

Arap liderler Riyad'da

Toplantıya katılanlar arasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Umman Bakanlar Kurulu'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said yer aldı.

Al Halife'yi burnundan öptü

Veliaht Prens Selman'ın, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'yi samimi bir şekilde karşılama anları objektiflere yansıdı.

Selman, karşılama esnasında çenesini değdirdiği Al Halife'yi burnundan öptü. İki lider, bu şekilde selamlaştı.

Arap kültüründe önem atfediliyor

Söz konusu ritüel, Arap kültüründe saygı ve samimiyetin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Muhammed bin Selman ve Hamad bin İsa Al Halife, daha önce yine benzer şekilde kameralar tarafından kaydedilmişti.

Suudi Arabistan'da dikkat çeken zirve

Zirveye katılan Arap liderler, ülkeler arasında ekonomik iş birliğini geliştirmenin yollarını arıyor.

Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'da bulunuyor.

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan ile Çinli şirketler, çeşitli alanlarda 34 yatırım anlaşmasına imza attı.