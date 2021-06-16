Suudi Arabistan bu yıl da hac için izin verilmeyeceğini duyurdu

Suudi Arabistan bu yıl da hac için izin verilmeyeceğini duyurdu

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da yurt dışından kabul olmayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 yıldır hac için yeni kayıt almıyordu.

2 milyondan fazla hacı adayı heyecanla hac kurallarını bekliyordu. Ancak Suudi Arabistan yaptığı açıklamada, bu yıl da hac vazifesinin yapılamayacağını duyurdu.

Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceği Hac ve Umre Kurulu toplantısında belirlenecek.

SUUDİ OLMAYANLAR BU YIL HACCA GİDEMEYECEK

Reuters'ın haberine göre, bu yıl Hacca yalnızca Suudi vatandaşlar gidebilecek.

Ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurt dışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirildi.

Hac ve Umre Bakanlığı 9 Mayıs'taki açıklamasında, bu yıl hac ibadetinin, koronavirüs salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, salgın nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

DİYANET DE BİR AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





VAZGEÇENLERİN PARASI İADE EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ücretlerinin iadesi konusunda adayların taleplerini dikkate aldı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “2020 yılı Haccı iptal olunca üst kurulumuz bir karar alarak hacdan tamamen vazgeçenlerin paralarını iade ettik. Ama benim kura kayıt hakkım bu sene değil bir daha ki yıla ertelensin diyenler içeride cüz-i bir miktar bırakarak kayıtlarını devam ettirdiler" dedi.

KURUL TOPLANTISINDA YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Remzi Bircan, ”Bu kurulumuz 7 bakanlığın en üst düzey yöneticisi ve iki kurumdan oluşuyor. Biz inşallah önümüzdeki günlerde bu kurulumuzu toplayacağız. Ulaşmış olduğumuz neticeyi tek tek masaya yatıracağız. Bunları değerlendireceğiz" diye konuştu.