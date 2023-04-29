Suudi Arabistan, deniz yoluyla 80 ülkeden 2 bin 872 kişiyi tahliye etti Sudan’daki iç karışıklık sebebiyle yabancı ülkeler, vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, deniz yoluyla toplamda 80 ülkenin 2 bin 872 vatandaşını, İngiltere ise Wadi Sayidna hava üssünden toplamda bin 573 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

DHA

Sudan’da perşembe günü ilan edilen 3 günlük ateşkesin ikinci gününde yabancı ülkelerin vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, tahliyelerin başından itibaren 80 ülkenin 2 bin 872 vatandaşını Sudan Limanı'ndan Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan’a getirdiğini açıkladı.

İngiltere de vatandaşlarını aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ateşkesin son günü olan yarın, tahliyelerin tamamlanacağını ifade edip, Wadi Sayidna hava üssünden toplamda bin 573 vatandaşını tahliye ettiğini belirtti.

Hindistan tahliyeler için hem Sudan Limanı’nı hem de Wadi Sayidna hava üssünü kullandıklarını belirtirken Çinli yetkililer, Sudan Limanı’ndan çarşamba günü 668 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Fransa, kendi vatandaşları dahil 36 ülkeden 500’den fazla kişiyi hava ve deniz yoluyla tahliye ettiğini açıkladı.

Ülkede son durum

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkileri Koordinasyon Ofisi Sudan (UN OCHA Sudan) ise dün çatışmaları ve tahliye yollarını gösteren bir Sudan haritası paylaşarak son durum hakkında bilgi verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: