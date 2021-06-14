Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hacca ilişkin yeni kararlar aldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararlar kapsamında, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüse karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiğini kaydedilmişti.

KADIN HACI ADAYLARININ YANINDA ERKEK VASİSİ OLMASINA GEREK KALMADI

Bugün ise yeni kararlar açıklandı. Kararlar kapsamında kadın hacı adayları, yanlarında erkek vasisi (mahram) olmadan, hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Bakanlık, hac adaylarının internet üzerinde kayıt yapmaları için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak.

"DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULARA ÖNCELİK VERİLECEK"

Bakanlık, adayların son 5 senede hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasının gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek." sözlerini kullandı.