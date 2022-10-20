Suudi Arabistan havalimanlarında alkol satışına izin verecek

Suudi Arabistan, bazı havaalanlarında alkol satışındaki yasağı kaldırmaya hazırlanıyor.

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan yaptığı reformları genişletmeyi sürdürüyor.

Ülkede bazı havaalanlarında alkol satışının yapılması planlanıyor.

ArabianBusiness'ın haberine göre alkol satışı ilk etapta belirli havaalanlarında uluslararası transit yolcular için serbest bırakılacak.

Belirli rotalar için olsa da izin verilecek

Satışların sıkı bir kontrol altında yapılacağı ve sadece belirli rotalarda uçan yolculara izin verileceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili henüz nihai bir karar verilmese de değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Mega proje Neom'a da izin çıkabilir

Öte yandan bilindiği üzere Suudi Arabistan'da alkol satışı ve tüketimi şu anda yasaklı durumda.

Ancak geçtiğimiz ay Wall Street Jounal gazetesi krallığın mega projesi Neom'da bir sahil otelinde içki servis edilmesine izin verileceğini yazmıştı.

Haberde gelecek yıl Kızıldeniz'deki Sindalah adasında açılacak otelde bir lüks şarap barı ile kokteyl barının yanı sıra tatlı ve şampanya barı yer alacağı belirtildi.