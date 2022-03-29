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    Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarını değerlendirdi

    Riyad yönetimi, son dönemde yaşadıkları saldırılar sonrası bir araya geldi.
    • AA
    • 29.03.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:33
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    Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarını değerlendirdi

    Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine saldırısı, Riyad'ın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

    Konu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda ele alındı.

    "HUSİLER ÇÖZÜMÜ BALTALIYOR"

    Toplantıda, Husilerin saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekildi.

    Bu tür saldırıların, aynı zamanda Husilerin siyasi çözüm karşıtlığını ve çözümü baltalama isteğini yansıttığı ifade edildi.

    ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

    Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve iki petrol deposunda yangın çıktığını açıklamıştı.

    Suudi yetkililer, bu tür saldırıların Riyad'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığını ifade ederken, saldırıya uluslararası kamuoyundan da tepki gelmişti.

    KOALİSYON GÜÇLERİ YEMEN HÜKÜMETİNİ DESTEKLİYOR

    Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarını değerlendirdi #1


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