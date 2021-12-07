Suudi Arabistan ile Umman arasında 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan ile Umman arasında 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Körfez turuna çıkan Veliaht Prens Selman'ın Umman'a varışından önce anlaşmalara imzalar atıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turuna başladı.

Selman, bu ay yapılacak yıllık Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi öncesinde Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt'i ziyaret edecek.

SELMAN UMMAN'DA

Veliaht Presn Selman, ziyaretinin ilk durağı olan Umman'ın başkenti Maskat'ta, Sultan Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

10 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR İÇİN İMZALAR ATILDI

Selman'ın ülkeye varışından önce Suudi Arabistan ve Umman'dan firmalar, 10 milyar dolar değerinde, birçok sektörü kapsayan 13 mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmalar, Tarık'ın Yatırım Otoritesi'ne ait olan şirketler tarafından imzalandı.

ENERJİ, TURİZM, MADENCİLİK...

Umman merkezli küresel enerji sağlayıcısı OQ Grup, petrokimya, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen enerjisi alanlarında anlaşmalara imza attı.

Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco ile petrol depolamaya ilişkin anlaşma yapıldı.

Arab News'e göre, ayrıca turizm, balıkçılık, borsa, ulaşım ve lojistik, madencilik sektörlerine ilişkin anlaşmalar gerçekleştirildi.