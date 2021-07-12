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    Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı

    Suudi Arabistan, hac ibadeti sırasında hacıların kamplara girme, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş ve ATM’lerden ödeme yapma gibi tüm hizmetlerde kullanabileceği akıllı hac kartı çıkardı.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 23:49
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 00:53
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    Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı

    Hac ibadeti için Suudi Arabistan'da hazırlıklar devam ediyor.

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl başlattığı “Hacılara Hizmet Etme” adlı yürütme programının bir parçası olan "Akıllı Hac Kart" uygulaması bu yıl kullanıma sunuluyor.

    TÜM HİZMETLERDE KULLANILABİLECEK

    Suudi Arabistan, hacıların kamplara girme, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş ve ATM’lerden ödeme yapma gibi tüm hizmetlerde kullanabileceği ilk akıllı hac kartını çıkardı.

    Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı #1

    HAC KARTI TANITILDI

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in danışmanı Mekke Mukarramah Bölgesi Valisi ve Merkez Hac Komitesi Başkanı Prens Khaled Al-Faysal ve Yardımcısı Prens Badr bin Sultan’ın katılımıyla hac kartı tanıtıldı.

    Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı #2

    KARŞILAMA VE KABUL MERKEZİ PROJESİ DE AÇILDI

    Prens Khaled Al-Faysal yaptığı ziyaret sırasında, Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdul Fattah Mashat ile hacıların Mekke’ye gidiş gelişlerini kolaylaştırmayı ve onları taşıyan otobüslerin bekleme süresini azaltmayı amaçlayan Karşılama ve Kabul Merkezi projesinin de açılışını yaptı.

    8 BİNDEN FAZLA ARAÇ İÇİN PARK YERİ

    Karşılama ve Kabul Merkezi’nin 8 binden fazla araç için park yeri, giriş ve çıkış kapılarını içerdiği ifade edildi.

    Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı #3

    Öte yandan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

    Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

    Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı #4

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