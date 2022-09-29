Suudi Arabistan, İran'ın Irak'a operasyonlarına tepki gösterdi

Tahran yönetimi, düzenlenen saldırıların ardından Riyad'ın eleştirilerine maruz kaldı.

Irak'ın kuzeyi, İran'ın bombardımanına sahne oldu.

Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlar, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Riyad'dan operasyon tepkisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bir açıklama da Suudi Arabistan'dan geldi. Riyad yönetimi, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı.

"Irak'ın istikrarını tehdit eden saldırıları reddediyoruz"

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden tüm saldırıların reddedildiği belirtildi.

Uluslararası toplumun, İran'ın uluslararası sözleşmelere aykırı ihlalleri karşısında durmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.