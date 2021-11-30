Suudi Arabistan, Isaac Herzog’un Harem-i İbrahim Camisi’ne girmesini kınadı

Yahudilerin ‘Işık Bayramı’ kutlamalarına katılmak için Cumhurbaşkanı Herzog’un, Müslümanların en önemli 4. camisi olan Harem-i İbrahim Camisi’ne girmesi Suudi Arabistan tarafından kınandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile "İsrail oluşumunun başkanı" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadığını duyurdu.

Açıklamada, "İsrail oluşumunun başkanının, Yahudilerin Işık Bayramı kutlamalarına katılmak üzere El Halil kentindeki İbrahim Camisi'ne girmesinin kınandığı" kaydedildi.

“İBRAHİM MESCİDİ’NE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK”

Yapılan davranış "İbrahim Mescidi'ne karşı büyük bir saygısızlık" olarak nitelendirildi.

Söz konusu adımın, düşmanca ve dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırtmaya yönelik olduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Bu türden uygulamaların yansımaları konusunda uyarıda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, işgal güçleri hükümeti ve yetkililerinin İslami mukaddesata yönelik ihlallerinin durdurulması konusunda, uluslararası topluma sorumluluk çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Harem-i İbrahim Camisi'ne girişi VİDEO

MÜSLÜMANLARIN EN ÖNEMLİ 4. CAMİSİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, geçen pazar Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için Müslümanların en önemli 4'üncü camisi sayılan El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmişti.

MÜSLÜMANLAR SABAH NAMAZINDA KATLEDİLMİŞTİ

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.