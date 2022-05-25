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    Suudi Arabistan: İsrail normalleşme istiyorsa Filistin sorununu çözmeli

    Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecine girmenin yolunun Filistin sorununun çözülmesinden geçtiğini açıkladı.
    • 25.05.2022 - 03:39
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    Suudi Arabistan: İsrail normalleşme istiyorsa Filistin sorununu çözmeli

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu'nda düzenlenen panelde konuştu.

    "Filistin meselesi çözüme ulaşmazsa kesinlikle İsrail ile normalleşme olmayacak"

    Farhan, gelen bir soruya "Suudi Arabistan, Filistin meselesi çözüme ulaşmadığı sürece İsrail ile ilişkilerini kesinlikle normalleştirmeyecektir" yanıtını verdi.

    Bu konuda göründüğü şekliyle hiçbir şeyin değişmediğine dikkati çeken Farhan, "Normalleşme, sonuç değil, sürecin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan: İsrail normalleşme istiyorsa Filistin sorununu çözmeli #1

    "Barış çalışmaları Filistin ve bölgenin faydasına olacak"

    AA'nın haberine göre Farhan, 2002'de Beyrut'taki Arap Zirvesi'ne işaret ederek Suudi Arabistan'ın ilk barış girişiminde bulunduğunu ve bölgede İsrail ile tümden bir normalleşme için hazır olacağını kaydetti.

    Filistin meselesi çözülmedikçe normalleşmeye gitmeyeceklerini dile getiren Farhan, şu anki önceliğin Filistinliler ile İsrailliler arasında barış çalışmalarına ivme kazandırmak olduğunu, bunun İsrail, Filistin ve bölgenin faydasına olacağını vurguladı.

    Suudi Arabistan: İsrail normalleşme istiyorsa Filistin sorununu çözmeli #2


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