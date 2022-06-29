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    Suudi Arabistan: İzinsiz hac ibadetine para cezası uygulanacak

    Suudi Kamu Güvenliği, hac farizasını yerine getirmek isteyenlerin, ilgili kuruluşlardan izin alması gerektiğini hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 15:01
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    Suudi Arabistan: İzinsiz hac ibadetine para cezası uygulanacak

    Koronavirüs salgını nedeniyle hac ibadetine kısıtlamalar getirilmişti.

    Suudi Arabistan, iki yıl süren koronavirüs kısıtlamalarının ardından, bu yıl denizaşırı ülkelerden 1 milyondan fazla hacının hac yapmasına izin verdi.

    Hac uyarısı

    Riyad'dan yapılan açıklamada, izinsiz hac konusunda uyarılarda bulunuldu.

    Suudi Kamu Güvenliği'nin açıklamasında, hacca izinsiz gitmeye çalışanların 10 bin Suudi riyali (2 bin 666 dolar) para cezasına çarptırılacağı duyuruldu.

    İzin alınması gerekiyor

    Hacıların, ibadetlerini gerçekleştirmeye çalışmadan önce ilgili kuruluşlardan hac izni almaları gerektiği hatırlatıldı.

    Ayrıca hacılardan, hac talimatlarına "kesinlikle" uymaları istenirken güvenlik güçlerinin, herhangi bir ihlali önlemek için Mekke'deki kutsal mekanlara giden yolları güvence altına almada “görevlerini yerine getireceği” vurgulandı.

    Suudi Arabistan: İzinsiz hac ibadetine para cezası uygulanacak #1


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