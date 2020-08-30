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    Suudi Arabistan, Kabe'yi yeniden ibadete açabilir

    Suudi Arabistan, Kabe'yi yeniden ibadete açabilir

    Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan Kabe'nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılabileceği belirtildi.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 15:46
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 15:46
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    Suudi Arabistan, Kabe'yi yeniden ibadete açabilir

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgının etkilediği önemli şeylerden biri de toplu yapılan ibadetler oldu.

    Suudi Arabistan'da bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mart tarihinde kutsal mekan Kabe'de de toplu ibadetler durdurulmuş, yalnızca ülke içinde bulunan sınırlı sayıda kişi bu yıl ki hac ibadetini gerçekleştirebilmişti.

    PERŞEMBE GÜNÜ KABE'Yİ AÇIYORLAR

    Avrupa’nın en büyük hac organizasyon şirketinden elde edilen bilgilere göre, Suudi Arabistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

    Suudi Arabistan, Kabe yi yeniden ibadete açabilir #1

    GÜNLÜK 6 BİN KİŞİYE UMRE İÇİN İZİN

    Bir yandan da, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı.

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    HACCA BU YIL DA ÜLKE İÇİNDEKİLER GİDEBİLECEK

    Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.

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