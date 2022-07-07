Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz: Türkiye ile aramızı bozamayacaklar

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz: Türkiye ile aramızı bozamayacaklar

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerilim olduğu iddialarına karşılık veren Abdülaziz, "Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak" dedi.

Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri girilen yeni dönemde güçlenmeye devam ediyor.

2018’den bu yana Türkiye’ye uygulanan ambargoların kaldırılmasıyla ilişkilerde normalleşme sürecine girildi.

22 Haziran tarihinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın ziyareti ile ilişkiler bir üst seviyeye taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan 2 saatlik görüşmelerin ardından, iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının araştırılması, farklı alanlarda somut ortaklıkların kurulmasına yönelik birçok adım atıldı.

14 kraliyet emri yayınlandı

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin olumlu seyri, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in kraliyet emirlerine de tesir etti.

14 kraliyet emri yayınlayan Selman bin Abdülaziz, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerginlik olduğu iddialarını bıçak gibi kesti.

“İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak”

Selman bin Abdülaziz, kraliyet emrinde şu ifadeleri kullandı:

“Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak.”

Suud gazeteleri, geniş yer verdi

Kral Selman bin Abdülaziz'in ifadeleri, Suud gazetelerinde de yr aldı Gazeteler, Kral Selaman bin Abdülaziz'in Türkiye ile ilişkileri bozmaya yönelik girişimlerin başarısız olduğu ifadelerine geniş yer verdi.

Yatırımların artması bekleniyor

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik art arda gönderilen olumlu mesajlarla, ilişkilerin daha üst seviyelere taşınması ve iki ülke arasında yatırımların artması bekleniyor.