Suudi Arabistan Kralı Selman: Hacıların manzarası, birliği canlandırıyor Kral Selman, Kabe'de bir araya gelen hacıların tek bir gaye için saf tuttuğuna vurgu yaptı.

AA

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kral Selman, Kabe'de bir araya gelen hacıların ortaya koyduğu görüntüye dikkati çekti.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Selman, Mekke'deki hacıların sergilediği manzaranın kardeşliğin göstergesi olduğunu belirtti.

"Kabe'de tek bir gaye için saf tutuyorlar"

Hacıların Kabe'de tek bir gaye için saf tuttuğuna işaret eden Kral Selman, bayramda kutsal topraklarda bulunan Müslümanların hac ibadetinin kabul olması niyazında bulundu.

Birlik ve kardeşlik vurgusu

Hac ibadetinin aynı zamanda birlik ve dayanışma mesajı taşıdığını vurgulayan Kral Selman, şöyle dedi:

Allah'ın evindeki (Kabe) hacıların manzarası, birlik ve kardeşliği canlandırıyor.

Müslüman ülkeler için temennide bulundu

Kral Selman Twitter paylaşımında, Müslüman ülkeleri ve dünya için iyilik ve refah temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınından bu yana ilk kez kısıtlama olmaksızın yapılan hac mevsiminde 150 ülkeden 1,8 milyon kişinin hacı olduğunu duyurmuştu.

Bayram namazı hutbesinde 'insan ve kadın hakları' vurgusu

Müslümanların kıblesi Kabe'de okunan bayram namazı hutbesinde "insan ve kadın haklarına" vurgu yapıldı.

Hac farizası için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

Kabe'de namazı kıldıran Şeyh Yasir bin Raşid ed-Devseri, Kurban Bayramı'nın hem fedakarlık hem de mükâfatla sevinme günleri olduğunu dile getirerek, "Hac mevsiminin vaaz ve hatıralarından biri de insan haklarını korumaktır." dedi.

Bu mevsimin vaazlarından birinin de kadına değer verme ve haklarını korumak olduğunun altını çizen Şeyh Devseri, Hazreti Muhammed'in Veda Haccı'nda kadın haklarının önemine değindiğine işaret etti.

Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ise bayramı namazını, Medine Emiri Prens Faysal bin Selman kıldırdı.

Bin Selman, namazdan sonra okuduğu hutbede Kurban Bayramı ve kurban kesmenin faziletlerini hatırlattı.