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    Suudi Arabistan Kralı Selman, hastaneye kaldırıldı

    Suudi Arabistan Kralı Selman, hastaneye kaldırıldı

    86 yaşındaki Suudi Kral, tıbbi kontroller nedeniyle hastanede gözetim altına alındı. Kraliyet'ten, konuyla ilgili açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 12:46
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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunuyor.

    86 yaşındaki Al Suud, Cidde'deki bir hastaneye kaldırıldı.

    Kral Selman hastanede

    Kraliyet'ten yapılan açıklamada, cumartesi akşamı hastanede gözetim altına alınan Kral Selman'ın, burada tıbbi testlerden geçeceği kaydedildi.

    Açıklamada, "İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman, bu cumartesi Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne kaldırıldı. Allah onu korusun." denildi.

    Daha önce geçirdiği operasyonlar

    Aynı açıklamada, Kral Selman'a sağlık ve esenlik dilekleri iletildi. İki yıl önce safra kesesi ameliyati olan Suudi Kral Selman'ın, geçtiğimiz mart ayında da kalp pili değiştirildi.

    Veliaht Prens'in taht isteği

    Ülke yönetiminde etkili olduğu bilinen 36 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, babasından sonra tahta geçme yönündeki isteğiyle öne çıkıyor.

    Öte yandan Saudi Gazette'nin haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Ramazan ayının son günlerini Mekke'deki Al-Safa Kraliyet Sarayı'nda geçirdi.

    Kral Selman'ın, Ramazan Bayramı nedeniyle prensleri, üst düzey sivil ve askeri yetkilileri kabul ettiği notuna yer verildi.

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