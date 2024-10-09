Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişme

AA
Dün başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısına Başbakan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, toplantının başında Veliaht Prens Bin Salman, Kral Selman'ın sağlığının iyi olduğunu açıkladı.
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Suudi Arabistan Kraliyet Divanından 6 Ekim'de yapılan açıklamada, Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle tıbbi muayeneye tabi tutulduğu duyurulmuştu.
Mayıs ayında da Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü aktarılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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