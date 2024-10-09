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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişme

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişme Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, akciğer enfeksiyonu sebebiyle tıbbi muayeneye tabi tutulan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.