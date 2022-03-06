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    Suudi Arabistan maske şartı dışındaki koronavirüs tedbirlerini kaldırdı

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, salgınla mücadelede sosyal mesafe önlemleri kaldırılırken, kapalı alanda maske takma şartı devam edecek.
    • AA
    • 06.03.2022 - 09:11
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    Suudi Arabistan maske şartı dışındaki koronavirüs tedbirlerini kaldırdı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, alınan tedbirler gevşetiliyor.

    Türkiye'de de açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kaldırılırken, Suudi Arabistan'da kapalı alanlarda maske takma şartı dışındaki tüm önlemler kaldırıldı.

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine kentindeki Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm camilerde sosyal mesafe önlemlerinin kaldırıldığı bildirildi.

    SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARI ELDE EDİLDİ

    Kabe, Mescid-i Nebevi ve diğer tüm camiler ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceği belirtilen açıklamada, ülke genelinde yürürlüğe giren kararın koronavirüs ile mücadelede ulusal aşı programındaki başarı ve bağışıklık oranları göz önünde bulundurularak alındığı vurgulandı.

    SEYEHATTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

    Suudi Arabistan'a seyahat edecek yolcuların önceden negatif olan PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğunun da kaldırıldığı aktarılan açıklamada, ülkeye gelenler için karantina uygulamasının da iptal edildiği kaydedildi.

    Afrika ülkeleri dahil Suudi Arabistan'a doğrudan girişlerin de önünün açıldığı bildirildi.


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