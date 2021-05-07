Suudi Arabistan, Medine'ye giden yollardaki 'sadece Müslümanlar' yazısını sildi

Veliaht Prens Selman'ın 2030 hedefi doğrultusunda Suudi Arabistan'da bir değişikliğe daha imza atıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki "imaj çalışmalarını" sürdürüyor.

Riyad yönetimi, bu kapsamda Medine'ye giden yollardaki tabelaları değiştirmeye başladı.

"HARAM BÖLGE" OLARAK DEĞİŞTİRDİLER

Mekke'den sonra İslam dininin ikinci kutsal bölgesi olarak kabul edilen Mescid'i Nebevi'ye gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor.

Suudi yetkililer, Mescid'i Nebevi'ye giden yollardaki tabelalarda bulunan "Sadece Müslümanlar" yazısını sildi, bunun yerine "Haram Bölge" ifadesi yazıldı.

Değiştirilen otoyol tabelalarından biri sosyal medyada paylaşıldı.

"GAYRİMÜSLİMLERE KARŞI ARTAN HOŞGÖRÜ"

Birçok Suudi vatandaş, söz konusu hamlenin "Krallığın gayrimüslimlere karşı artan hoşgörü duygusunu gösterdiğini" savunarak, değişikliğe övgüde bulundu.

Middle East Monitor'un haberine göre, bazı Suudi Arabistanlılar da tabelalardaki değişikliğin, ülkelerini farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanları hedefleyen popüler bir turizm merkezi olarak tanıtmaya yardımcı olabileceğini iddia etti.

SELMAN'IN 2030 VİZYONU

Veliaht Prens Selman, "Vizyon 2030" projesi çerçevesinde, ülkesinin petrole dayalı ekonomisini turizm, bilgi, iletişim ve teknoloji dahil olmak üzere alternatif endüstrilere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Şimdiye kadar yeni otoyol işaretleriyle ilgili herhangi bir resmi açıklamanın yapılmadığı kaydedildi.