Suudi Arabistan: Petrol tedarikinde olabilecek aksaklıklardan sorumlu değiliz

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin topraklarına yönelik saldırıları gölgesinde küresel petrol piyasaları tedarikinde olabilecek aksaklıkların sorumluluğunu almayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Yemen'deki İran destekli Husilerin petrol tesislerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde küresel piyasalarda olabilecek petrol aksaklıklarının sorumluluğunun kendilerinde olmayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum, İran'ın Suudi Arabistan'daki petrol ve gaz üretim yerlerini hedef alan terörist Husileri balistik füze ve gelişmiş insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklemeye devam etmesinin tehlikeli boyutunun farkına varmalıdır." denildi.

Ayrıca Husilerin söz konusu saldırılarının petrol sektöründe büyük etkiler bıraktığı aktarıldı.

"HUSİLERİN SALDIRILARI KÜRESEL ENERJİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Bahsi geçen saldırıların daha sonra Suudi Arabistan'ın üretim kapasitesini ve yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkileyeceği vurgusu yapılan açıklamada, Husilerin düzenlediği saldırıların küresel enerji güvenliği ile istikrarını tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun enerji tedarikini koruma sorumluluğunu yerine getirmek üzere Husi milislere karşı kararlı adımlar atması gerektiğine dikkat çekildi.