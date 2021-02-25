Suudi Arabistan prensi apandisit ameliyatı oldu

Suudi Arabistan prensi apandisit ameliyatı oldu

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, apandisit ameliyatı oldu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, ameliyat laparoskopik cerrahi yöntemiyle çarşamba sabahı Riyad'daki Kral Faysal Hastanesinde yapıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Bin Selman'ın hastaneden ayrıldığı belirtildi.

ÜLKENİN BİRİNCİ VELİAHTI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in oğlu Prens Muhammed bin Selman (36),21 Haziran 2017'de ülkede birinci veliaht olarak ilan edilmişti.